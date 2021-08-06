«Еще не наелся»: куда пойдет Месси после «Барселоны»

Фото: instagram.com/leomessi

Аргентинский нападающий, любимец публики во многих странах мира Лионель Месси покидает испанскую «Барселону». В ней он провел большую часть карьеры и стал настоящей живой легендой футбола. О самых ярких моментах биографии спортсмена и о том, что с ним будет дальше, — в материале «Вечерней Москвы».

С 17 лет за сине-гранатовых

Месси родился в Аргентине 24 июня 1987 года в семье фабричного рабочего и уборщицы. Футболом он начал увлекаться с пяти лет. В 13 лет, после того как его заметили футбольные агенты, он попал на просмотр в академию «Барселоны», где его таланты довольно высоко оценили во время тестового матча с ребятами постарше. Уже в феврале 2001 года семья переехала в испанскую Каталонию, футбольный клуб предоставил им ссуду для покрытия необходимых расходов.

Сначала парень играл в молодежной команде, но дебют в основном составе не заставил себя долго ждать. Это состоялось 16 ноября 2003 года в товарищеском матче против «Порту» — он вышел на замену в конце игры. А в первом официальном мачте молодой человек сыграл 11 месяцев спустя, 16 октября 2004 года, против «Эспаньола» в возрасте 17 лет и 4 месяцев. Свой первый мяч за клуб Месси забил 1 мая 2005 года в ворота «Альбасете» в возрасте 17 лет и 10 месяцев, став самым молодым отличившимся игроком каталонского клуба за всю историю чемпионата Испании.

В последующие несколько лет юный Месси прочно закрепился в основном составе сине-гранатовых. В августе 2005 года он также дебютировал в игре за первую сборную Аргентины и с тех пор вместе с национальной командой участвовал во всех основных турнирах, на которые она квалифицировалась.

Бесконечные рекорды

Почти за 20 лет в большом футболе только в составе «Барселоны» Лионель Месси выиграл в общей сложности 35 различных трофеев: 10 чемпионатов Испании, 7 Кубков Испании, 8 Суперкубков Испании, 4 Лиги чемпионов УЕФА, 3 Суперкубка УЕФА и 3 Клубных чемпионата мира. В составе сборной Аргентины Месси один раз побеждал и 4 раза становился призером Кубка Америки, вице-чемпионом взрослого чемпионата мира и победителем молодежного ЧМ, победителем Олимпийских игр. Среди его личных достижений — четыре «Золотых мяча» ФИФА, шесть «Золотых бутс», 14 попаданий (с 2007 года по настоящее время) в символическую сборную мира по версии FIFPro — Международной ассоциации профессиональных футболистов.

В составе «Барселоны» Месси забил 672 гола и сыграл в 778 матчах, а в составе сборной Аргентины — 76 голов в 151 матче. Каждый из этих показателей является рекордом. И это далеко не полный их список.

Причем, судя по недавней игре на Кубке Америки, футболист своих возможностей еще не исчерпал, считает советский и российский тренер, советник президента футбольного клуба «Ленинградец» Борис Рапопорт.

— Это игрок-легенда, звезда. Сейчас он в нормальном, хорошем состоянии, может играть и будет играть. Думаю, он продолжит свою карьеру в составе «Манчестер Сити», который тренирует знакомый ему Хосеп Гвардиола. Данный сценарий наиболее вероятен. Однако он — свободный агент и может выбирать. Для футболиста такого уровня это уникальная ситуация, — отметил эксперт.

Два фактора в пользу «Сити»

По словам Рапопорта, «Барселона» и ее болельщики от ухода Месси, конечно, не выиграют, в том числе и финансово. Для того чтобы получить хоть какой-то профит, клуб должен был его «продавать» по меньшей мере год назад. А теперь с учетом экономической ситуации и требований чемпионата Испании к финансовому здоровью клубов, руководство «Барселоны» вынуждено его отпускать фактически бесплатно.

Конечно, следующей командой Лионеля Месси необязательно станет «Манчестер Сити», но в его пользу говорят два фактора, предполагает Рапопорт: наличие денег у клуба и Хосеп Гвардиола. Вполне возможно какие-то условия ему предложат «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Реал». Не исключен интерес и туринского «Ювентуса», на благо которого сейчас трудится Криштиану Роналду.

Самому футбольному эксперту было бы интересно увидеть, как два лучших футболиста современности играют в паре:

— Это был бы феномен. Потому что они оба выиграли уже все, что можно, и забили максимальное количество голов.

Куда бы ни пришел Месси, он останется игроком основы и лидером команды, уверен футбольный тренер. В последнее же время в «Барселоне» наступила смена поколений, ушли звезды, с которыми он начинал играть, и команда провела несколько не самых удачных для себя сезонов. Одному ему было трудно тянуть на себе команду, но он все равно сделал для нее все, что смог.

Сейчас, говорит Рапопорт, Лионелю Месси надо бы попасть в команду с серьезным составом. И под этот критерий как раз подходит «Манчестер Сити». К тому же его тренирует один из лучших специалистов в мире.

— У него появится возможность не просто продолжить личную карьеру, но еще и что-то выиграть. И получить, кроме материального блага, еще и удовольствие от футбола. Он же в основе выходил с 16 лет, у него фантастический талант. Несмотря все трофеи и сказочное богатство, мне кажется, он еще не наелся, — заметил эксперт.

Нашим надо поучиться

Благодаря своей игре Месси стал, безусловно, кумиром целых поколений футбольных болельщиков во всем мире и примером для мальчишек. По мнению российского тренера, вряд ли аргентинец захочет останавливаться. Вместе с Криштиану Роналду, уверен специалист, Месси точно будет радовать фанатов еще несколько лет.

Такой самоотверженности звезд, заработавших за время своей карьеры сотни миллионов долларов, не мешало бы поучиться и отечественным футболистам, констатирует Рапопорт.

— У наших суперталантливых футболистов часто экономическая составляющая жизни начинает превалировать, мешает совершенствоваться и подтверждать свой уровень таланта. Они успокаиваются, поэтому не могут долго играть за границей. В Испании, Италии и Германии в каждой игре надо выкладываться все 90 минут, там практически нет проходных матчей. Поэтому, какими бы ни были звездами Роналду и Месси, они — закаленные люди, которые понимают: с кем бы они ни играли в чемпионате Испании/Италии, даже если команда находится в нижней части турнирной таблицы, просто так ее не победить. Тот же великий итальянский защитник Паоло Мальдини, имея богатство и имя, в 40 с лишним лет выходил на поле и стелился в подкат перед соперником, — добавил специалист.

Месси, убежден он, теперь тоже будет думать о том, чтобы не опуститься ниже своего высокого уровня. Тот же Роналду, хоть и перешел после мадридского «Реала» в клуб ниже классом, смог уже выиграть какие-то трофеи, отметил Рапопорт. Да, Лига чемпионов ему не далась в составе «Ювентуса», но все еще впереди, резюмировал собеседник «ВМ».

Лионель Месси хотел подписать новый контракт с «Барселоной», однако этому помешали структурные и финансовые вопросы. Руководство команды высоко оценило достижения футболиста и выразило игроку благодарность за вклад в возвышение клуба, а также пожелало удачи в личной и профессиональной жизни.