«России здесь нет»: как на Западе реагируют на победы наших олимпийцев в Токио

Фото: twitter/olympic_russia

Российская сборная завоевала 26 медалей с момента начала Олимпийских игр в Токио, семь из них — золотые. Эти победы эксперты называют историческими: успешное выступление во многих дисциплинах стало дебютом для спортсменов. О том, как на олимпийские награды россиян отреагировали за рубежом, — в материале «Вечерней Москвы».

«России здесь нет»

Многие зарубежные СМИ акцентируют внимание на антидопинговом скандале, который развернулся вокруг российской сборной. РФ не участвует в Олимпийских играх официально, а выступает под флагом ОКР, подчеркивает The Wall Street Journal.

— Россия официально участвует в Олимпийских играх не как страна, а как ОКР. Флаг и гимн РФ были запрещены на Играх. С медведями как с символом государства также возникли проблемы. Россия не совсем Россия на этой Олимпиаде, — пишут в The Wall Street Journal.

На вопрос, участвует ли Россия в Играх, в издании отвечают: и да, и нет. Yahoo Sports, в свою очередь, отмечает, что в Токио приехали примерно 330 спортсменов из РФ, хотя по факту «России здесь нет». Триумф гимнасток, одержавших победу в командном турнире, в Euronews описывают следующим образом.

— Российские гимнастки, которым запретили выступать под символами родной страны из-за допингового скандала, держат медали под музыку Чайковского, — пишет Euronews.

В Indian Express подчеркивают повышенное значение побед для российской сборной.

— Для России первенство в Играх имеет особое значение. Делов том, что они соревнуются под флагом ОКР, — поясняют в индийском издании.

«Утопило артистизмом»: реакция на победу российских гимнасток

Ангелине Мельниковой, Владиславе Уразовой, Виктории Листуновой и Лилии Ахаимовой удалось одержать победу в командном турнире по спортивной гимнастике после снятия с соревнований Симоны Байлз — американской четырехкратной олимпийской чемпионки. Это первенство — настоящая сенсация для спортивной истории России. Ранее Мельникова признавалась, что с командой, в составе которой играет Байлз, бесполезно соревноваться. В этот раз американская чемпионка отказалась продолжать выступление из-за «небольшого повреждения своей гордости» после прохождения первого снаряда. Мнения о случившемся разделились за рубежом. Некоторые назвали инцидент «тревожным звоночком для США».

— Я думаю, что это тревожный звоночек для США. Их сборную утопило артистизмом соперников. Выступление русских было отточено: их танец был идеальным, исполнение, несмотря на стертый старт, было просто огненным, — комментируют победу российской сборной под видеофрагментом соревнований на YouTube.

Кому-то первенство России показалось «самой причудливой ситуацией за последние дни». У этого мнения нашлись приверженцы, назвавшие Олимпиаду в Токио «странной и безумной». В ответ на эти комментарии прозвучало мнение о том, что американские гимнастки действительно «не выдержали давления».

1/7 Виталина Бацарашкина. Стрельба, пневматический пистолет с 10 метров / Фото: twitter/Olympic_Russia 2/7 София Позднякова. Фехтование, сабля / Фото: twitter/Olympic_Russia 3/7 Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин, Давид Белявский. Спортивная гимнастика, командное первенство / Фото: twitter/Olympic_Russia 4/7 Максим Храмцов. Тхэквондо, до 80 кг / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва 5/7 Владислав Ларин. Тхэквондо, свыше 80 кг / Фото: twitter/Olympic_Russia 6/7 Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова, Виктория Листунова. Спортивная гимнастика, командное первенство / Фото: twitter/Olympic_Russia 7/7 Евгений Рылов. Плавание, 100 м на спине/ Фото: twitter/Olympic_Russia

— Просто признайте, что американские гимнастки не выдержали давления и в этот раз мы не лучшие. Листунова и Уразова показали себя как достойные конкурентки еще на юношеских Олимпийских играх в 2019 году. Никто не был удивлен их первенством. Они стали прекрасным примером самосовершенствования и упорства, — высказывается один из комментаторов.

Большинство зрителей за рубежом восхищаются мастерством и грацией российских спортсменок. Пользователи YouTube подмечают в них «элегантность и красоту очертаний». Они призывают не связывать олимпийские победы с политикой.

«Лучший Олимпийский комитет в истории»?

Немецкий гимнаст Филипп Хердер восхитился победой российского спортсмена Артура Далалояна в групповом многоборье. Он обратил внимание на то, что игрок успел восстановиться к Играм после серьезной травмы, полученной в апреле. Его победу Хердер назвал «безумием», пишет немецкое издание Bild.

Менее однозначно об успехах российской сборной отозвался бывший нападающий английской сборной по футболу Гари Линекер. В своем Twitter он написал, что «Олимпийский комитет России уже точно стал самым успешным комитетом в истории Олимпиад». Считать ли это высказывание ироническим — подписчики так и не определились.

Некоторые из них вступились за российскую сборную, решив, что Линекер посмеивается над положением РФ на Играх.

— Они не виноваты: некоторые российские спортсмены усердно трудились, чтобы попасть на Олимпиаду. Это все равно что отстранить от участия всех спортсменов из США, потому что их спринтеры нечестно играют, — отметили в комментариях.

Другие подписчики, напротив, уверены, что Линекер был предельно серьезен. Один из пользователей назвал его «продажным», а другой напомнил, что Россия и вовсе не должна была участвовать в Олимпиаде.

Однако в целом в социальных сетях преобладают положительные комментарии о заслугах россиян в Токио. Так, победу пловца Евгения Рылова оценили в Reuters: это первое золото России в плавании за четверть века, отметили в издании. В американском онлайн-журнале Sports Illustrated напомнили о мастерстве российских гимнастов: Никита Нагорный полагал, что первенство отдадут стране, на базе которой проводятся Игры, но ошибся. Российские спортсмены сместили Японию в командном многоборье, пишут в СМИ.