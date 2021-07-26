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Эксперт объяснил, что нужно российским футболистам для попадания в стыковые матчи ЧМ в Катаре

Юлия Евграфова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Спорт
Эксперт объяснил, что нужно российским футболистам для попадания в стыковые матчи ЧМ в Катаре
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российские футболисты смогут попасть в стыковые матчи квалификации чемпионата мира в Катаре. Для этого тренер нашей сборной Валерий Карпин должен «эмоционально взбодрить» игроков. Об этом «Вечерней Москве» рассказал футбольный эксперт Алексей Игонин.

— Шансы попасть в стыковые матчи у нас есть. Основная задача сейчас, прежде всего, эмоционально взбодрить нашу сборную, да и болельщиков. Думаю, с этого нужно начинать. Это в любом случае исходные данные, которые у нас есть. У нас новый тренер, новые надежды. И, думаю, естественно, конкуренция внутри сборной, если там даже не так много футболистов, и вряд ли есть возможность набрать новые лица. Конкуренция возрастет и должно вырасти качество, на первых этапах должно быть именно так, — пояснил собеседник «ВМ».

До конца текущего года тренером сборной России по футболу был назначен заслуженный мастер спорта России Валерий Карпин. Сейчас он совмещает эту должность с позицией наставника футбольного клуба «Ростов».

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ранее озвучил, что контракт с Валерием Карпиным автоматически продлят до марта 2022 года, если наша сборная попадает в стыковые матчи квалификации чемпионата мира в Катаре.

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу 8 июля. РФС принял решение о расторжении контракта совместно с бывшим тренером. Черчесов возглавлял сборную с 2016 года. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.

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