Стала известна зарплата Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»

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Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» согласовал условия личного контракта с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

Футболисту будут платить 270 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Кроме того, было оговорено агентское вознаграждение.

Теперь «Манчестер Юнайтед» должен согласовать условия трансфера с «Ювентусом». До этого сообщалось, что туринский клуб хочет получить за Роналду около 30 миллионов евро.

До этого УЕФА определил лучших игроков Евро-2020. Лучшим бомбардиром чемпионата Европы — 2020 стал капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду. В четырех матчах спортсмен забил пять голов. Кроме того, Роналду сделал голевую передачу. Также пять забитых мячей — в активе форварда сборной Чехии Патрика Шика, однако он сыграл в рамках турнира на один матч больше.

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