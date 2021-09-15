После приема у врача Ксения Бородина вновь оказалась под капельницами

Фото: instagram/borodylia

Телеведущая проекта «Дом-2» и блогер Ксения Бородина недавно посетила сразу два медицинских учреждения за одну ночь.

Сперва она пришла на прием к рентгенологу из-за заболевания колена, а после оказалась в больнице из-за отравления. Звезда отметила, что в недуге виновата шаурма, которую она съела накануне. Об этом в среду, 15 сентября, рассказала Ксения Бородина на персональной странице в Instagram.

— Я за одну ночь оказалась в двух больницах. Сначала рентген колена, а потом с отравлением в другой больнице. Показала вам шаурму, и какая-то…меня сглазила. С 04:00 утра стало плохо, капельницы до 12 дня. Вчера весь день спала, сегодня тоже останусь дома приходить в себя, — поделилась блогер.

Однако она добавила, что уже гораздо лучше себя чувствует, и порекомендовала поклонникам с осторожностью выбирать еду или заведение для обеда.

Также Ксения Бородина подчеркнула, что сдала ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Результат оказался отрицательным.

Во вторник, 14 сентября, экс-ведущая «Дома-2», певица и актриса Ольга Бузова призналась, что планирует поступить в аспирантуру исторического факультета Московского государственного университета имени В. М. Ломоносова.