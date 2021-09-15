ВОЗ приостановила одобрение вакцины «Спутник V»

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила рассмотрение вопроса одобрения вакцины «Спутника V». Об этом сообщил в среду, 15 сентября, заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса.

— Что касается процесса одобрения вакцины «Спутник V» для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства «Спутника V», не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства, — сказал он.

Барбос отметил, что рассмотрение возобновится после того, как произойдут «нужные изменения». Тогда пройдет новая инспекция, передает РИА Новости.

PAHO — интернациональное агентство здравоохранения в Северной и Южной Америке. Оно выступает как региональное отделение ВОЗ, имеющее такие компетенции.

В конце июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что контроль создания вакцин от коронавируса в России очень жесткий, нарекания ВОЗ к производству препарата от предприятия «Фармстандарт-УфаВИТА» приняли во внимание. Он уточнил, что моменты, которые вызвали вопросы у организации, уже исправили.