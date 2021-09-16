Данные дошкольников и первоклассников Москвы полностью переведут в электронный формат

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Личные дела детей, поступающих в школы и детские сады Москвы, полностью переведут в электронный формат и оформят по единому стандарту. Об этом рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в базу данных будут заносить информацию, которую предоставили родители во время регистрации заявления о зачислении на портале mos.ru, а также другие необходимые документы.

— Мы стараемся максимально упростить жизнь для родителей московских школьников. Теперь не нужно будет приносить справки в бумажном виде и ксерокопии документов для формирования личного дела ребенка. Это должно освободить семьям несколько часов перед началом учебного года, — пояснила Ракова.

Так, при переходе в другую школу данные ребенка будут перенаправлять в новую организацию автоматически. Для уже учащихся в детских садах и школах личные дела будут переводить в электронный вид постепенно в течение года, уточнила Ракова.

Доступ к электронным документам учащихся получат только классные руководители и администрация школы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Московской электронной школе (МЭШ) появился новый сервис «Портфолио учащегося». Там будут храниться все достижения школьника — его успехи в учебе, в научных и спортивных конкурсах, олимпиадах, проектной, исследовательской и творческой деятельности.

Всего ученикам доступны четыре категории: «Учеба», «Наука», «Спорт» и «Творчество». В каждой из них свои разделы с наградами, успеваемостью или посещенными конференциями.