Фасады палат Киреевского отреставрировали в Москве

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Россия, Москва, улица Остоженка, 19с1 Карта всех событий

Фасады исторических палат, где в 1830-х годах жил известный фольклорист и публицист Петр Киреевский, отреставрировали в Москве. Об этом рассказал в четверг, 16 сентября, руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Здание находится по адресу улица Остоженка, дом 19, строение 2. Ранее реставраторы обнаружили в основании объекта палаты XVII века. Считается, что в разные годы в особняке бывали Александр Пушкин, Николай Гоголь и Владимир Даль.

Реставрация палат началась в 2018 году. Специалисты восстановили утраченные элементы кирпичной кладки и сводов на цокольном этаже. Кроме того, они проработали декор фасадов.

— Это здание ценно тем, что в нем сохранились следы двух эпох — XVII и XIX столетий. До начала реставрации специалисты долго и кропотливо изучали архивные материалы, фотографии и документы. Сейчас завершен важный этап — восстановление фасадов здания, — пояснил Алексей Емельянов.

По его словам, реставрацию здания на Остроженке завершат в конце 2022 года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что фасады старинного дома с антресолями в Басманном районе, который является памятником культуры федерального значения, отреставрируют. Специалисты устранят все дефекты, заделают трещины и сколы, а также восстановят с помощью оригинальных материалов все поверхности и покроют их защитными составами.