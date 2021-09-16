Москвичи собрали свыше 1,5 тысячи килограммов корма для питомцев из приютов

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Москвичи собрали более 1,5 тысячи килограммов корма для питомцев из приютов за пять дней в рамках акции «В добрые руки». Об этом в четверг, 16 сентября, рассказали в оргкомитете акции.

Так, было собрано 1283 килограмма для собак и 290 для кошек.

Акция «В добрые руки» совместно с фондами помощи животным проходит в столице на Тверском бульваре с 10 по 19 сентября текущего года. В мероприятии примут участие благотворительные организации «Рэй», «Лапа дружбы», «Собаки, которые любят», «Котодетки» и многие другие.

— Для тех, кто только задумывается взять питомца, на Тверском бульваре предусмотрена специальная зона. Там гости могут пообщаться или погулять с животными из приютов и присмотреться к ним. Мы получили много положительных отзывов от москвичей, которые еще и делом доказывают свое неравнодушие, — пояснили в оргкомитете акции.

Также москвичи могут забрать с площадки к себе домой понравившегося питомца. В среду, 15 сентября, в новый дом уехала кошка по кличке Гуся, которая была подопечной Фонда защиты городских животных проекта #Накорми.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в рамках акции каждый день с 11:00 до 19:00 будет работать специальная зона, где гости смогут пообщаться с ищущими дом животными и, возможно, приютить кого-то из них.

Наталья Сергунина уточнила, что на площадке мероприятия будет работать городской комитет ветеринарии. Здесь можно будет получить консультацию врача по уходу за животными и их кормлению. При этом для посетителей с домашними питомцами тоже организуют активности.