Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичи собрали свыше 1,5 тысячи килограммов корма для питомцев из приютов

Анастасия Волоснова

Город
Москвичи собрали свыше 1,5 тысячи килограммов корма для питомцев из приютов
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Москвичи собрали более 1,5 тысячи килограммов корма для питомцев из приютов за пять дней в рамках акции «В добрые руки». Об этом в четверг, 16 сентября, рассказали в оргкомитете акции.

Так, было собрано 1283 килограмма для собак и 290 для кошек.

Акция «В добрые руки» совместно с фондами помощи животным проходит в столице на Тверском бульваре с 10 по 19 сентября текущего года. В мероприятии примут участие благотворительные организации «Рэй», «Лапа дружбы», «Собаки, которые любят», «Котодетки» и многие другие.

— Для тех, кто только задумывается взять питомца, на Тверском бульваре предусмотрена специальная зона. Там гости могут пообщаться или погулять с животными из приютов и присмотреться к ним. Мы получили много положительных отзывов от москвичей, которые еще и делом доказывают свое неравнодушие, — пояснили в оргкомитете акции.

Также москвичи могут забрать с площадки к себе домой понравившегося питомца. В среду, 15 сентября, в новый дом уехала кошка по кличке Гуся, которая была подопечной Фонда защиты городских животных проекта #Накорми.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в рамках акции каждый день с 11:00 до 19:00 будет работать специальная зона, где гости смогут пообщаться с ищущими дом животными и, возможно, приютить кого-то из них.

Наталья Сергунина уточнила, что на площадке мероприятия будет работать городской комитет ветеринарии. Здесь можно будет получить консультацию врача по уходу за животными и их кормлению. При этом для посетителей с домашними питомцами тоже организуют активности.

Читайте также:
СобакиприютитьБлаготворительность
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Все мнения
О проекте