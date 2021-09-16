Назван самый неподходящий для брачных отношений знак зодиака

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Среди знаков зодиака есть те, кого можно назвать самыми ненадежными в плане брачных отношений. Астрологи перечислили четырех представителей зодиакального круга, чьи официальные отношения, вероятнее всего, рано или поздно закончатся.

Так, самыми нестабильными оказались Овны. Свои интересы они всегда ставят над приоритетами кого-либо другого. Люди этого знака считают свое мнение единственно верным и часто отказываются искать компромиссы в конфликтных ситуациях. Они редко прощают другим их ошибки и часто инициируют ссоры на пустом месте.

Для Стрельцов вступить в официальный союз с кем-то — такое же легкое решение, как и расставание. Этот знак боится ответственности и очень любит свободу. Стрельцы всегда предпочтут личный комфорт крепким отношениям, к которым необходимо подходить с полной ответственностью.

Водолеи часто производят такое впечатление, как будто им вообще не интересен никто вокруг. Даже в том случае, если вторая половинка Водолея примет все его странности, это вовсе не значит, что союз с этим знаком продлится долго.

Еще одним знаком, который часто пренебрегает интересами своих близких, является Козерог. Люди этого знака часто бывают холодны и не любят показывать свои страстные чувства. Они могут обеспечить семью и быть верными, однако далеко не каждый человек будет способен ужиться с таким характером, передает «Пятый канал».

Кроме того, не все люди способны справляться со своими эмоциями в критической ситуации. Астрологи перечислили топ-3 знака зодиака, которым бывает очень сложно совладать с собой в непредвиденных обстоятельствах.