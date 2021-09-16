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Названы самые агрессивные знаки зодиака

Полина Долганова

Общество
Названы самые агрессивные знаки зодиака
Фото: Pexels

Не все люди способны справляться со своими эмоциями в критической ситуации. Астрологи перечислили топ-3 знака зодиака, которым бывает очень сложно совладать с собой в непредвиденных обстоятельствах.

Так, например, Овны являются крайне импульсивными людьми. Они редко волнуются о состоянии окружающих и часто ставят свои приоритеты выше других. Овны не любят проигрывать спор, а потому будут доказывать свою правоту, пока их оппонент не устанет. Представители этого знака не любят копить негатив, а предпочитают высказать все недовольства сразу.

Львы часто проявляют жестокость по отношению к близким. Они не могут сохранить спокойствие и непоколебимость духа в критической ситуации. Этот знак отличается крайней придирчивостью и дотошностью. Если что-то идет не по плану Львов — они обязательно скажут об этом.

Не менее сложным характером обладают Скорпионы. Они умеют манипулировать и добиваться желаемого. Этот знак часто пользуется методом давления на жалость, однако Скорпионы могут проявить агрессию в тех ситуациях, когда им это выгодно, передает ФАН.

Теперь же, когда лето закончилось, пришла пора узнать, что ожидает представителей всех знаков зодиака в первый месяц осени. Гороскоп на сентябрь составил победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа.

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