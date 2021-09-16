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Фестиваль «Узнавай и создавай!» для предпринимателей пройдет в Москве

Анастасия Волоснова

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Фестиваль «Узнавай и создавай!» для предпринимателей пройдет в Москве
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В Москве 2 и 3 октября впервые пройдет фестиваль «Узнавай и создавай!» для популяризации предпринимательства и креативной индустрии. Об этом в четверг, 16 сентября, рассказал руководитель городского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В рамках фестиваля бизнесмены представят свыше 40 проектов и получат оформленное торговое место.

— Участники фестиваля «Узнавай и создавай!» получат месяц бесплатной аренды, в течение которого смогут представлять свои товары и оказывать услуги в районе, где они живут. Также местному бизнесу окажут профессиональную поддержку эксперты проекта — они расскажут, как повысить эффективность продаж, — пояснил Фурсин.

Фестиваль будет разделен на две части: «Узнавай!» и Создавай!». Он состоится в многофункциональных районных центрах на месте кинотеатров «Будапешт» и «Высота». Подать заявку на участие все желающие могут до 25 сентября, передает официальный сайт мэра Москвы.

В августе сообщалось, что специалисты ГБУ «Малый бизнес Москвы» провели около 50 тысяч консультаций с начала года. Чаще всего предпринимателей интересуют вопросы о том, как Москва помогает бизнесу на разных этапах развития — от старта до масштабирования и выхода на новые рынки. Этой теме посвящена треть от всех обращений — около 16 тысяч, рассказал тогда Фурсин.

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