Вооруженный мужчина напал на отдел полиции в Воронежской области

Фото: МВД

На отдел полиции в Воронежской области совершил нападение вооруженный мужчина. Позже в здании правоохранительных органов произошел взрыв. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщил источник «ВМ».

По предварительной информации, неизвестный мужчина с автоматом и в военной форме подъехал на автомобиле «Нива» к отделению полиции в городе Лиски и открыл огонь. Через некоторое время он смог проникнуть внутрь здания, подорвал взрывоопасное устройство и скрылся с места преступления.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не погиб, один полицейский получил ранения. В настоящее время на месте случившегося работают оперативники УФСБ.

Злоумышленника ищут по всей Воронежской области.

Фото: Источник ВМ

В июле сообщалось, что мужчина напал на полицейских, пришедших к нему с обыском в Москве. Сотрудники правоохранительных органов пришли к мужчине в квартиру с постановлением суда. Им нужно было провести обыск. В ответ на требование силовиков пустить их мужчина напал на них и избил. По данному факту возбуждено уголовное дело.