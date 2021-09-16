Почти 37 тысяч жителей переселят в рамках программы реновации на западе Москвы

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Подобранных стартовых площадок по программе реновации на западе Москвы достаточно для переселения почти 37 тысяч человек. Об этом рассказал в четверг, 16 сентября, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Всего для строительства были подобраны 54 стартовые площадки. Их общая площадь составляет почти один миллион квадратных метров.

— Новое жилье предложено жителям 68 старых домов, под заселение передано 17 новых жилых корпусов. Сегодня на территории округа в эксплуатацию введены 20 новостроек площадью около 260 тысяч квадратных метров, на этапе проектирования и строительства находятся 27 объектов, — отметил Сергей Левкин.

В среду, 15 сентября, руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов сообщил, что в рамках программы реновации жилья в Москве демонтировали 59 старых жилых домов. Жильцы получили квартиры в новых зданиях с улучшенной отделкой в том же районе.

По его словам, демонтаж дома осуществлялся при помощи технологии «умного сноса», которая используется при сносе всех домов по программе реновации. Она безопасна, экологична и повторно использует возникающие отходы. Демонтаж осуществляется за счет бюджета Москвы.