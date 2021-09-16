Врач рассказал, какие продукты нельзя есть донорам за сутки до сдачи крови

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Донорам следует исключить из своего рациона бананы и орехи за 24 часа до сдачи крови. Об этом рассказала главный врач Центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова.

— Если донор съест банан или горсть орехов за день до процедуры, у него повысится вязкость крови, увеличится количество микрочастиц жира — это затруднит лабораторные исследования и разделение на компоненты, — рассказала специалист.

Она добавила, что такая кровь не сможет использоваться для помощи пациентам.

Врач также призвала потенциальных доноров отказаться от алкогольных напитков за двое суток до сдачи крови. За день необходимо перестать употреблять жирную, жареную и острую еду.

Майорова подытожила, что готовиться к донорству стоит начинать за три дня. За 72 часа до важного события донор должен приостановить применение лекарств с аспирином.

Непосредственно перед сдачей крови человеку лучше выспаться и позавтракать, передает агентство городских новостей «Москва».

Чаще всего донорами крови и ее компонентов в столице становятся мужчины в возрасте 30 лет, которые сдают кровь безвозмездно. Об этом ранее сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Ольга Майорова пояснила, что разница между числом доноров-мужчин и женщин объясняется тем, что последние чаще имеют противопоказания к донорству, к которым относится беременность и лактация, а также пониженный уровень сывороточного ферритина и железа.