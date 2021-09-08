Названа категория людей, чаще всего становящихся донорами крови в Москве

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Чаще всего донорами крови и ее компонентов в столице становятся мужчины возраста 30 лет, которые сдают кровь безвозмездно. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

— От общего числа доноров крови в Москве 70 процентов составляют мужчины и 30 процентов — женщины. По данным Службы крови Москвы, среднестатистический портрет донора — это работающий мужчина 30 лет. Чаще всего они сдают кровь на безвозмездной основе, — отметили в пресс-службе.

Главврач Центра крови имени О.К. Гаврилова Ольга Майорова пояснила, что разница между числом доноров-мужчин и женщин объясняется тем, что последние чаще имеют противопоказания к донорству, к которым относится беременность и лактация, а также пониженный уровень сывороточного ферритина и железа.

Она отметила, что у мужчин реже встречаются противопоказания к сдаче крови, так как у них отсутствуют естественные кровопотери.

— По этой же причине, они могут сдавать цельную кровь пять раз в год. Лимит для женщин — не более четырех кровосдач в год. Также временный отвод от донорства дается во время беременности и в течение одного года после родов, во время и в течение трех месяцев после окончания лактации, — приводит слова Майоровой РИА Новости.

Стать донором компонентов крови может гражданин РФ или иностранец, проживающий на территории России более 1 года, старше 18 лет и весом более 50 килограммов. При этом у него должны отсутствовать ВИЧ, вирусные гепатиты и хронические заболевания.

Каждый год Служба крови Москвы заготавливает свыше 160 тысяч литров цельной крови. Около 200 литров донорской крови выделяется в медорганизации ежедневно.

Москвичей приглашают стать донором иммунной плазмы после перенесенного коронавируса или вакцинации препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт».

«Вечерняя Москва» разбиралась, какие нюансы существуют для тех, кто собирается стать донором, и кому это противопоказано.