Кто может стать донором антиковидной плазмы в Москве

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В столичных отделениях переливания крови теперь принимают плазму у людей, ревакцинированных «Спутником Лайт». Им положены те же выплаты, что и другим категориям доноров: 5000 рублей за донацию и 1235 рублей — компенсация за питание. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие нюансы существуют для тех, кто собирается стать донором, и кому это противопоказано.

Кому можно

Все требования к донорам плазмы указаны на сайте Департамента здравоохранения города Москвы. Сдать плазму могут как вакцинированные граждане, так и перенесшие COVID-19.

Во втором случае есть определенные ограничения: с момента появления симптомов должно пройти не менее пяти недель и не более двух месяцев. Во время донации проявления болезни должны отсутствовать, также донор обязан иметь выписки из медучреждения и результаты лабораторных исследований или КТ.

Кроме того, после перенесенной болезни должно образоваться достаточное количество антител. Для сдачи плазмы потенциальный донор обязан пройти ИФА-тестирование в одном из медучреждений Департамента здравоохранения Москвы.

В случае с вакцинированными донорами обязательно наличие сертификата о вакцинации. Допустить человека к сдаче плазмы могут не ранее чем через месяц после второй фазы вакцины. Предварительно необходимо сдать анализы.

Остальные условия одинаковы как для вакцинированных, так и для переболевших: возраст от 18 до 55 лет, вес больше 50 килограммов, гражданство РФ или вид на жительство в России.

Противопоказания

Донора не допустят к сдаче, если у него есть постоянные или временные противопоказания.

К постоянным относятся: ВИЧ, сифилис, туберкулез, вирусные гепатиты, астма и заболевания крови, гипертоническая болезнь II–III степени, ишемическая болезнь сердца и онкология.

Есть и временные противопоказания. Так, донор не должен болеть ОРВИ или делать прививки в течение месяца перед сдачей плазмы. Удалять зуб можно не позднее чем за десять дней до предполагаемой даты донации. Не меньше года должно пройти после лечения иглоукалыванием, нанесения татуировки или пирсинга.

При наличии других заболеваний, не вошедших в перечень, решение принимают индивидуально.

Ревакцинированным можно

В отделение переливания крови теперь можно прийти после ревакцинации препаратом «Спутник Лайт», сообщается на официальном сайте правительства Москвы.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, плазма доноров, ревакцинированных «Спутником Лайт», также будет использоваться для лечения пациентов в стационарах.

Ракова также заметила, что человек, ревакцинированный двухкомпонентной вакциной «Спутник V», может сдать плазму через месяц после получения второй дозы.