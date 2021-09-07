Доноров плазмы после ревакцинации «Спутником Лайт» начали принимать в Москве

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В столичных отделениях переливания крови начали принимать плазму доноров, прошедших ревакцинацию «Спутником Лайт». Их плазму также будет использовать в лечении пациентов с коронавирусом в стационарах. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы начали применять плазму с антителами к коронавирусу, полученную от доноров после ревакцинации «Спутником Лайт». Ранее ее заготавливали только от доноров после перенесенного заболевания или вакцинации препаратом «Спутник V». Стать донором иммунной плазмы возможно в течение шести месяцев после прививки — именно в таком случае можно рассчитывать на необходимый уровень вируснейтрализующих антител, — рассказала заммэра.

По ее словам, при ревакцинации препаратом «Спутником Лайт», которую рекомендуют пройти через 6 месяцев после первичной, уровень антител снова повышается, поэтому плазма от таких доноров является не менее эффективной. При этом, Анастасия Ракова отметила, что если человек ревакцинировался «Спутником V», он также может стать донором плазмы спустя 30 дней после получения второго компонента препарата.

Согласно исследованиям, плазма от доноров, вакцинированных «Спутником V», так же эффективна, как плазма от переболевших. Ее введение позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение коронавируса в организме. Кроме того, плазма от доноров после вакцины чаще на 70 процентов имеет высокий титр вируснейтрализующих антител, чем плазма тех, кто перенес коронавирус.

Доноры плазмы с антителами к коронавирусу могут получить выплату в размере пяти тысяч рублей и компенсацию на питание — 1235 рублей. Если сдача плазмы проходит на добровольной основе, ее могут засчитать в количество, необходимое для получения статуса «Почетный донор Москвы» или «Почетный донор России», пишет официальный сайт мэра Москвы.

Служба крови Москвы предлагает сдать плазму крови с антителами к коронавирусу привившимся донорам в промежутке с 31-го по 180-й день после вакцинации вторым компонентом вакцины «Спутник V».