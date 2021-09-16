Сергей Собянин представил основные проекты по развитию четырех районов СЗАО

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Строгино Карта всех событий

В рамках проектов развития районов Строгино, Митино, Южное Тушино и Покровское-Стрешнево в Москве улучшат транспортную ситуацию, построят новые дома и реконструируют поликлиники. Об этом рассказал в четверг, 16 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, на данных территориях будут строить Рублево-Архангельскую линию метро, которая пройдет от Сити до станции «Липовая Роща» за МКАД. Так, у жителей Строгино и Митино появится альтернатива Арбатско-Покровской линии метро.

Также будет реконструировано Волоколамское шоссе. Мэр выразил надежду на то, что работы будут завершены до конца текущего года. Специалисты перестроят Инфекционную клиническую больницу № 1 и возведут новую поликлинику на улице Твардовского в Строгине.

В данных районах будет развиваться строительство в рамках программы реновации, рабочие благоустроят дворы, парки и улицы. Сергей Собянин пояснил, что будут приведены в порядок ландшафтный парк «Митино», Кировская и Строгинская поймы, пляж «Химки-2». Кроме того, в Строгине будет открыт флагманский центр госуслуг «Мои документы» в ТРЦ «Калейдоскоп».

— В Митине работает одна из лучших фестивальных площадок Москвы. Своя ярмарка на улице Свободы есть и у жителей Южного Тушина. В будущем году планируем открыть ярмарку на Таллинской улице в Строгине, — напомнил глава города.

По его словам, в четырех районах планируют создать порядка 72 тысяч новых рабочих мест.

В субботу, 11 сентября, после комплексной реконструкции головного здания детской городской поликлиники № 130 мэр Москвы Сергей Собянин объявил о расширении программы реконструкции городских поликлиник.