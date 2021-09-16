Названы условия для въезда туристов из России в Испанию

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Россияне могут посетить Испанию только в том случае, если они вакцинированы от коронавирусной инфекции одобренным Европейским агентством лекарственных средств или ВОЗ препаратом. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщили в генконсульстве страны в Москве.

Отмечается, что «временное ограничение поездок, не обусловленных необходимостью, из третьих стран на территорию Евросоюза и ассоциированных Шенгенских стран, включая Испанию» остается в силе из-за распространения коронавируса и кризиса сферы здравоохранения на фоне пандемии.

Граждане России, которые вакцинировались препаратом «Спутник V», также смогут посещать Испанию после одобрения вакцины Европейским агентством лекарственных средств или ВОЗ, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что Россия возобновит авиасообщение с Ираком, Кенией, Испанией и Словакией с 21 сентября. Также с этой даты возобновляются полеты в Египет и Турцию из аэропортов Мурманска, Читы, Магадана и Пскова. Самолеты из Москвы в Багдад будут летать с частотой два рейса в неделю, в Мадрид и Барселону — с частотой четыре рейса в неделю.