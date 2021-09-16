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Польша отказалась продлевать поставки газа из России

Полина Долганова

Политика
Польша отказалась продлевать поставки газа из России
Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Варшава не планирует продлевать с Россией контракт по поставкам газа. Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

По его словам, Польша планирует начать получать топливо по газопроводу Baltic Pipe с 1 октября следующего года. Наимский выразил уверенность, что именно этот трубопровод обеспечит страну достаточным количеством газа.

— Мы не будем продлевать контракт с российским Газпромом, — сказал чиновник в эфире радиостанции Siódma9.pl.

В настоящее время Варшава закупает у Газпрома до 10 миллиардов кубометров топлива ежегодно. Контракт с РФ истекает в 2022 году.

До этого эксперты оценили сокращение транзита газа из России в Польшу. По мнению старшего научного сотрудника Института славяноведения РАН Вадима Волобуева, снижение уровня транзита газа через Польшу является попыткой наказать Варшаву за антироссийскую политику. Однако это может сыграть на руку польскому правительству.

С 31 июля 2021 года компания Газпром снизила закачку газа в хранилища Европы. Согласно данным, это касается Австрии, Германии и Нидерландов. Хранилища, расположенные в этих странах, считаются одними из крупнейших среди тех, что используются российской компанией.

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