Эксперты оценили сокращение транзита газа из России в Польшу

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Снижение уровня транзита газа через Польшу является попыткой наказать Варшаву за антироссийскую политику. Однако это может сыграть на руку польскому правительству. Такого мнения придерживается старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев.

С 31 июля 2021 года компания Газпром снизила закачку газа в хранилища Европы. Согласно данным, это касается Австрии, Германии и Нидерландов. Хранилища, расположенные в этих странах, считаются одними из крупнейших среди тех, что используются российской компанией.

Вместе с тем снизился уровень поставок газа по газопроводу Ямал — Европа, проложенному через земли Германии и Белоруссии в Польшу. Если раньше этот объем составлял 84 миллиона кубических метров, то 31 июля было зафиксировано его снижение до 50 миллионов кубических метров, а 1 августа — до 60 миллионов кубических метров.

— Снижение транзита российского газа через Польшу имеет прямую связь с политикой этой страны, а также недавними заявлениями о возможности «перекрыть для России кран». Другой вопрос, что Варшава уже имеет независимость от российского газа, — подчеркнул Вадим Волобуев.

При этом он отметил, что Россия может перестать оплачивать транзит, однако такой шаг не сильно потревожит польские власти. Наоборот, как считает эксперт, для правящей верхушки это станет плюсом, потому что у них получится доказать, что они добились полной энергетической независимости, передает Общественная Служба Новостей.

В свою очередь польский политолог Якуб Корейба уверен, что действия Газпрома являются частью большой геополитической игры со стороны России накануне ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».

— Практика взаимодействия с компанией подтверждает мнение о том, что она не относится к классической коммерческой структуре. Она не берет своей целью работу в рамках схемы «спроса и предложения». Скорее это политический инструмент, способный послужить для реализации геополитических планов российского руководства, — высказал свое мнение Якуб Корейба.

По его мнению, данным действием власти России решили проверить Европу на устойчивость. Так как не за горами введение в эксплуатацию проекта «Северный поток — 2», то идет большая геополитическая игра, уверен эксперт. Он уточнил, что речь идет об интересах не только Украины, но и Европы в целом, отмечает ИА «НСН».