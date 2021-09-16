Три новостройки по реновации передадут под заселение в Зеленограде в 2022 году

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Россия, Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект Карта всех событий

Три новостройки по программе реновации передадут под заселение в Зеленограде в следующем году. Об этом в четверг, 16 сентября, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

По его словам, всего до 2024 года в районе расселят по реновации 2110 человек.

— В следующем году мы планируем начать заселение трех новостроек. Они находятся на Георгиевском проспекте, квартал 1936, Солнечная аллея, владение 935 и 936. Сегодня на объектах ведутся монолитные, кладочные и фасадные работы, — уточнил Сергей Левкин.

Он добавил, что также в Зеленограде в процессе заселения по реновации находятся еще три дома. Корпуса 1934 и 1935 расположены на Георгиевском проспекте, еще один корпус 934 — на Солнечной аллее.

В среду, 15 сентября, руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов сообщил, что в рамках программы реновации жилья в Москве демонтировали 59 старых жилых домов. Жильцы получили квартиры в новых зданиях с улучшенной отделкой в том же районе.

По его словам, демонтаж дома осуществлялся при помощи технологии «умного сноса», которая используется при сносе всех домов по программе реновации. Она безопасна, экологична и повторно использует возникающие отходы. Демонтаж осуществляется за счет бюджета Москвы.