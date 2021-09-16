Москва заняла первое место в рейтинге регионов России по индексу рынка труда

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Столица заняла первое место в рейтинге российских регионов по индексу рынка труда о привлекательности для трудоустройства и дальнейшей работы за 2020 год. Список подготовили в РИА Новости, рассказал в четверг, 16 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в конце прошлого года уровень безработицы в столице составил 1,3 процента

— Лидерство Москвы в рейтинге говорит о высоком уровне социально-экономического развития города, большой емкости рынка труда, его гибкости, низком уровне безработицы. Благодаря комплексу мер, направленных на поддержку городского бизнеса, столице удалось в пандемию избежать значительного провала занятости населения, — уточнил Владимир Ефимов.

Москва в рейтинге набрала 96,5 балла из 100 возможных. На втором месте находится Санкт-Петербург с показателем в 92,7 балла, на третьем — Московская область с показателем 83,2 балла, на четвертом — Ханты-Мансийский автономный округ с показателем 78,2 балла, а на пятом — Тюменская область с показателем 72,6 балла.

— Об устойчивости московского рынка труда и эффективности принятых мер, позволивших большинству столичных работодателей перенастроить рабочие процессы, сохранить штат и заработную плату сотрудников, свидетельствует и рост поступлений в бюджет по налогу на доход физических лиц, — добавил руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Он пояснил, что в 2021 году данный показатель составил 757,3 миллиарда рублей.

Ефимов 15 сентября заявил, что уровень зарегистрированной в столице безработицы на 1 сентября составил 0,53 процента. Показатель стал минимальным с апреля прошлого года. Также заметно снизилось число горожан, которые находятся в простое, в отпусках без сохранения зарплаты и в режиме неполного рабочего дня. С начала этого года показатель уменьшился на 10,2 процента.