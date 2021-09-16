«Зенит» подтвердил, что аварийно приземлившийся в Петербурге самолет принадлежит клубу

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Представители футбольного клуба «Зенит» подтвердили, что аварийно приземлившийся в Санкт-Петербурге самолет принадлежит команде. Об этом говорится в сообщении фк в Twitter.

— Благодарим экипаж Зенитолета, совершавшего пассажирский рейс из Анталии, за высокий профессионализм в чрезвычайной ситуации и успешное завершение полета, — написано на официальной странице команды в социальной сети.

Благодарим экипаж Зенитолета, совершавшего пассажирский рейс из Анталии, за высокий профессионализм в чрезвычайной ситуации и успешное завершение полета 👏@rossiya_airline https://t.co/gN5S7npLAe pic.twitter.com/QzPKrWUj82 — ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 15, 2021

В сообщении не уточняется, находились ли футболисты на борту самолета во время аварийной посадки.

Пассажирский самолет Airbus A319 авиакомпании «Россия», который летел из Антальи, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково в Петербурге в среду, 15 сентября.

Лайнер перед посадкой подал сигнал бедствия. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

В управляющей компании аэропорта заявили, что экипаж воздушного судна сообщил наземным службам о технической неисправности одного из двигателей.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту аварийной посадки самолета в аэропорту Пулково.

В авиакомпании сообщили, что лайнер попал в стаю птиц.