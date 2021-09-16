«Зенит» подтвердил, что аварийно приземлившийся в Петербурге самолет принадлежит клубу
Представители футбольного клуба «Зенит» подтвердили, что аварийно приземлившийся в Санкт-Петербурге самолет принадлежит команде. Об этом говорится в сообщении фк в Twitter.
— Благодарим экипаж Зенитолета, совершавшего пассажирский рейс из Анталии, за высокий профессионализм в чрезвычайной ситуации и успешное завершение полета, — написано на официальной странице команды в социальной сети.
Благодарим экипаж Зенитолета, совершавшего пассажирский рейс из Анталии, за высокий профессионализм в чрезвычайной ситуации и успешное завершение полета 👏@rossiya_airline https://t.co/gN5S7npLAe pic.twitter.com/QzPKrWUj82— ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 15, 2021
В сообщении не уточняется, находились ли футболисты на борту самолета во время аварийной посадки.
Пассажирский самолет Airbus A319 авиакомпании «Россия», который летел из Антальи, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково в Петербурге в среду, 15 сентября.
Лайнер перед посадкой подал сигнал бедствия. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.
В управляющей компании аэропорта заявили, что экипаж воздушного судна сообщил наземным службам о технической неисправности одного из двигателей.
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту аварийной посадки самолета в аэропорту Пулково.
В авиакомпании сообщили, что лайнер попал в стаю птиц.