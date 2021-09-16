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«Зенит» подтвердил, что аварийно приземлившийся в Петербурге самолет принадлежит клубу

Полина Долганова

Происшествия
«Зенит» подтвердил, что аварийно приземлившийся в Петербурге самолет принадлежит клубу
Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Представители футбольного клуба «Зенит» подтвердили, что аварийно приземлившийся в Санкт-Петербурге самолет принадлежит команде. Об этом говорится в сообщении фк в Twitter.

— Благодарим экипаж Зенитолета, совершавшего пассажирский рейс из Анталии, за высокий профессионализм в чрезвычайной ситуации и успешное завершение полета, — написано на официальной странице команды в социальной сети.

В сообщении не уточняется, находились ли футболисты на борту самолета во время аварийной посадки.

Пассажирский самолет Airbus A319 авиакомпании «Россия», который летел из Антальи, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково в Петербурге в среду, 15 сентября.

Лайнер перед посадкой подал сигнал бедствия. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

В управляющей компании аэропорта заявили, что экипаж воздушного судна сообщил наземным службам о технической неисправности одного из двигателей.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту аварийной посадки самолета в аэропорту Пулково.

В авиакомпании сообщили, что лайнер попал в стаю птиц.

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