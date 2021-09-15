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Пассажирский самолет из Антальи совершил аварийную посадку в Петербурге

Юлия Курганова

Происшествия
Пассажирский самолет из Антальи совершил аварийную посадку в Петербурге
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге совершил аварийную посадку пассажирский самолет авиакомпании «Россия», который летел из турецкой Антальи. Об этом сообщил в среду, 15 сентября, осведомленный источник.

— Самолет Airbus A319 с ливреей ФК «Зенит» выполнял рейс из Анталии в Санкт-Петербург. В установленное время посадки он ее не выполнил и продолжил полет на низовой высоте, объявив сигнал бедствия, — рассказал он, передает Интерфакс.

Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Экипаж воздушного судна сообщил наземным службам о технической неисправности одного из двигателей, заявили в управляющей компании аэропорта.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили, что ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту аварийной посадки самолета авиакомпании «Россия» в аэропорту Пулково.

В авиакомпании сообщили, что лайнер попал в стаю птиц.

Вечером 15 сентября самолет из Йошкар-Олы в Москву вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя. Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Руслайн». Оно приземлилось в штатном режиме, пострадавших нет.

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