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Самолет из Йошкар-Олы в Москву вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя

Иван Юминов

Происшествия
Самолет из Йошкар-Олы в Москву вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя
Фото: Pixabay

Самолет Bombardier CRJ-100 с 50 пассажирами на борту, летевший из Йошкар-Олы в Москву, вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя. Об этом сообщает ТАСС в среду, 15 сентября.

Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Руслайн». Оно приземлилось в штатном режиме, пострадавших нет.

На борту пассажиров сопровождали три члена экипажа, отмечается в Telegram-канале агентства.

3 сентября СМИ сообщили, что воздушное судно авиакомпании «Россия», которое летело из Москвы в Белгород, благополучно село в аэропорту Шереметьево после отказа одного из датчиков.

Уточняется, что у самолета Sukhoi Superjet отказал датчик системы управления. На борту находились 81 человек и пять членов экипажа.

Superjet подал сигнал тревоги, а затем некоторое время воздушное судно кружило над Москвой. Затем самолет стал возвращаться в аэропорт Шереметьево.

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