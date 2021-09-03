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У самолета, летевшего из Москвы в Белгород, отказал датчик системы управления

Юлия Курганова

Происшествия
У самолета, летевшего из Москвы в Белгород, отказал датчик системы управления
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Воздушное судно авиакомпании «Россия», которое летело из Москвы в Белгород, благополучно село в аэропорту Шереметьево после отказа одного из датчиков. Об этом сообщили в пятницу, 3 сентября, в экстренных службах.

— Сел нормально, без проблем, — сказал собеседник агентства РИА Новости.

Уточняется, что у самолета Sukhoi Superjet отказал датчик системы управления. На борту находится 81 человек и пять членов экипажа.

Летевший из Москвы в Белгород самолет Sukhoi Superjet подал сигнал тревоги вечером 3 сентября. Некоторое время воздушное судно кружило над Москвой. Затем Superjet стал возвращаться в аэропорт Шереметьево.

27 августа бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Пермском крае. Пилоты бомбардировщика смогли катапультироваться. Известно, что разбившийся Су-24 в момент крушения был без боекомплекта. Для эвакуации летчиков был направлен вертолет. Пилотам удалось выжить, их госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Похожий инцидент с крушением самолета произошел на Камчатке. Самолет Ан-26 направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Рядом с Паланой самолет оказался в сложных метеоусловиях: в тот момент там были сильный туман и облачность. Прямо перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь. Позднее выяснилось, что самолет упал в Охотское море недалеко от пункта назначения. В среду, 7 июля, тела погибших начали извлекать из воды. Позже МЧС опубликовало кадры с места крушения самолета.

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