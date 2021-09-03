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Вылетевший из Москвы в Белгород Superjet подал сигнал тревоги

Анастасия Волоснова

Происшествия
Вылетевший из Москвы в Белгород Superjet подал сигнал тревоги
Фото: Pexels

Летевший из Москвы в Белгород самолет Sukhoi Superjet подал сигнал тревоги. Об этом сообщил источник «Вечерней Москвы» в пятницу, 3 сентября.

По данным собеседника «ВМ», некоторое время воздушное судно кружило над Москвой. На данный момент самолет возвращается в аэропорт Шереметьево.

27 августа бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Пермском крае. Пилоты бомбардировщика смогли катапультироваться. Известно, что разбившийся Су-24 в момент крушения был без боекомплекта. Для эвакуации летчиков был направлен вертолет. Пилотам удалось выжить, их госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Похожий инцидент с крушением самолета произошел на Камчатке. Самолет Ан-26 направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Рядом с Паланой самолет оказался в сложных метеоусловиях: в тот момент там были сильный туман и облачность. Прямо перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь.

Позднее выяснилось, что самолет упал в Охотское море недалеко от пункта назначения. В среду, 7 июля, тела погибших начали извлекать из воды. Позже МЧС опубликовало кадры с места крушения самолета.

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