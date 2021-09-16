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Мужчина, напавший на отдел полиции в Воронеже, может быть причастен к трем убийствам

Полина Долганова

Происшествия
Мужчина, напавший на отдел полиции в Воронеже, может быть причастен к трем убийствам
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мужчина, который подозревается в нападении на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области, может быть причастен еще к трем убийствам. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщил источник «ВМ».

По предварительным данным, после инцидента в отделении полиции мужчина убил троих человек в поселении Волчанское. Жертвами оказались женщина и двое детей.

После убийства злоумышленник скрылся с места преступления.

Мужчина совершил вооруженное нападение от отдел полиции в Воронежской области в четверг, 16 сентября.

По предварительной информации, неизвестный мужчина с автоматом и в военной форме подъехал на автомобиле «Нива» к отделению полиции в городе Лиски и открыл огонь. Через некоторое время он проник внутрь здания, подорвал взрывоопасное устройство и убежал.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не погиб, один полицейский получил ранения.

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