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Пассажиропоток станции МЦД Новохохловская вырос в четыре раза с 2019 года

Анастасия Волоснова

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Пассажиропоток станции МЦД Новохохловская вырос в четыре раза с 2019 года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Новохохловская Карта всех событий

Пассажиропоток станции Новохохловская Московских центральных диаметров (МЦД) увеличился с 2019 года в четыре раза. Об этом рассказали в столичном департаменте транспорта.

Так, в будни станцией пользуются более пяти тысяч человек. При этом за все время работы первой станцией МЦД воспользовались больше 2,5 миллиона пассажиров.

— То, что пассажиропоток растет на всем ТПУ, еще раз на цифрах доказывает, что курс на создание удобных хабов — верный. Есть и другой пример: так, по сравнению с 2019 годом на Щукинской, которую открывал мэр Москвы, пассажиров стало в три раза больше, чем на старой станции Покровское-Стрешнево, — уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, единый транспортный каркас создают в Москве с помощью единого билета и набора удобных пересадок, говорится в Telegram-канале ведомства.

До этого сообщалось, что Москва станет первой столицей в Европе, где введут беспилотное такси. По словам Ликсутова, главная задача — обеспечить полную безопасность пассажиров при внедрении этой технологии. Такое указание департаменту дал мэр Москвы Сергей Собянин. Введение беспилотного такси произойдет только после того, как эксперты убедятся в выполнении задачи.

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