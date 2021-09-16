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Европарламент утвердил доклад с призывом пересмотреть отношения с Россией

Полина Долганова

Политика
Европарламент утвердил доклад с призывом пересмотреть отношения с Россией
Фото: flickr/european_parliament

Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса, в котором он призывает власти стран Евросоюза пересмотреть отношения с Российской Федерацией. Об этом свидетельствуют итоги голосования, распространенные в четверг, 16 сентября.

Голос «за» отдали 494 депутата. «Против» проголосовали 103 человека, еще 72 респондента воздержались.

В документе содержится рекомендация для властей ЕС «пересмотреть политику Евросоюза в отношении России <...> и разработать всеобъемлющую стратегию ЕС в отношении РФ».

В качестве фундамента для нового вектора развития отношений РФ с Европой предлагается использовать изложенные в докладе принципы. В частности, Кубилюс предлагает Европе противодействовать угрозе безопасности, бороться с вмешательством российской власти в дела Евросоюза, а также вести выборочной диалог с администрацией президента РФ.

В докладе также числится пункт о том, что Европа должна быть готова не признать итоги выборов в Государственную думу, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что депутат Европарламента от Литвы Петрас Аустревичюс внес поправку в проект доклада по отношениям Россия — ЕС, в которой предложил наказывать европейцев санкциями за наблюдение за парламентскими выборами в Крыму.

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