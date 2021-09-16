Более 40 миллионов квадратных метров жилья построят в Москве по реновации

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

По программе реновации в Москве планируют построить 40,2 миллиона квадратных метров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он пояснил, что программа реновации позволит создать для москвичей комфортные условия для работы и отдыха. Бочкарев напомнил, что рабочие строят не только жилье, но и общественные, социальные и коммерческие объекты.

— В новых районах будет возведено 7,3 млн кв.м социальных и общественно-важных объектов, а также 2,8 млн кв.м нежилых помещений в домах для создания сервисов, магазинов, кафе и других коммерческих предприятий, — приводит Интерфакс слова Бочкарева.

В среду, 15 сентября, руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов сообщил, что в рамках программы реновации жилья в Москве демонтировали 59 старых жилых домов. Жильцы получили квартиры в новых зданиях с улучшенной отделкой в том же районе.

По его словам, демонтаж дома осуществлялся при помощи технологии «умного сноса», которая используется при сносе всех домов по программе реновации. Она безопасна, экологична и повторно использует возникающие отходы. Демонтаж осуществляется за счет бюджета Москвы.