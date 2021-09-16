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Выставка к юбилеям Достоевского и Довлатова откроется в галерее «На Каширке»

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка к юбилеям Достоевского и Довлатова откроется в галерее «На Каширке»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Галерея «На Каширке» объединения «Выставочные залы Москвы» представляет выставку «До/До» — творческий проект, приуроченный к юбилеям Ф. М. Достоевского и С. Д. Довлатова.

Посетители увидят работы студентов и преподавателей Высшей школы печати и медиаиндустрии Московского Политехнического университета и Института бизнеса и дизайна, в которых они средствами изобразительного искусства осмысляют наследие писателей.

Среди экспонатов выставки — традиционные книжные иллюстрации, текстильные скульптуры, видео-арт, станковая графика, современные 3D-инсталляции, коллаж.

Заключенные в метафоры и выразительные образы, вопросы, остро поставленные писателями, начинают звучать с новой силой. Проступают скрытые смыслы, которые, будучи прочитаны современным зрителем, обретают новую актуальность.

В рамках выставки пройдут экскурсии, встречи с авторами и кураторами, показы кинокартин.

Выставка открыта с 18 сентября по 7 ноября, сообщается на сайте галереи.

Государственная Третьяковская галерея совместно с Политехническим музеем и галереей «Триумф» приглашают посетителей на экспериментальную выставку «Живое вещество». Проект направлен на художественное осмысление изменений, происходящих в экосистеме планеты, и роли человека в этих процессах. В экспозиции представлены произведения, выполненные в различных техниках и жанрах: объекты и фотографии, иммерсивные инсталляции и скульптуры, видео- и звуковые инсталляции.

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