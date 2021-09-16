Турция перестала принимать привитых «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» россиян без ПЦР-теста

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Турция с 14 сентября перестала принимать на своей территории туристов из РФ, которые привиты какой-либо российской вакциной, кроме «Спутника V», и не имеют при этом на руках отрицательного ПЦР-теста. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

— Вечером 15 сентября на сайтах крупных туроператоров по Турции обновилась информация о правилах въезда российских туристов на территорию этой страны, — говорится в сообщении.

Отмечается, что второй укол вакциной «Спутник V» должен быть сделан минимум за две недели до прибытия в страну.

Россияне, которые вакцинировались другими препаратами, должны иметь при себе результат ПЦР-теста, который был сдан не ранее чем за 72 часа до прилета в Турцию.

Посетить турецкие курорты также можно с сертификатом о вакцинации одним из одобренных ВОЗ препаратом.

До этого в генконсульстве Испании в Москве назвали условия для въезда российских туристов на территорию страны. Так, туристы из РФ смогут посетить Испанию только в том случае, если они вакцинированы от коронавирусной инфекции одобренным Европейским агентством лекарственных средств или ВОЗ препаратом.