Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Турция перестала принимать привитых «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» россиян без ПЦР-теста

Полина Долганова

Общество
Турция перестала принимать привитых «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» россиян без ПЦР-теста
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Турция с 14 сентября перестала принимать на своей территории туристов из РФ, которые привиты какой-либо российской вакциной, кроме «Спутника V», и не имеют при этом на руках отрицательного ПЦР-теста. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

— Вечером 15 сентября на сайтах крупных туроператоров по Турции обновилась информация о правилах въезда российских туристов на территорию этой страны, — говорится в сообщении.

Отмечается, что второй укол вакциной «Спутник V» должен быть сделан минимум за две недели до прибытия в страну.

Россияне, которые вакцинировались другими препаратами, должны иметь при себе результат ПЦР-теста, который был сдан не ранее чем за 72 часа до прилета в Турцию.

Посетить турецкие курорты также можно с сертификатом о вакцинации одним из одобренных ВОЗ препаратом.

До этого в генконсульстве Испании в Москве назвали условия для въезда российских туристов на территорию страны. Так, туристы из РФ смогут посетить Испанию только в том случае, если они вакцинированы от коронавирусной инфекции одобренным Европейским агентством лекарственных средств или ВОЗ препаратом.

Читайте также:
ПЦР-тест«ЭпиВакКорона»«КовиВак»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Все мнения
О проекте