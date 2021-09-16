Доктор Комаровский назвал причины сухого кашля у детей

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Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о причинах и способах лечения сухого кашля у детей.

Некоторые родители считают, что виной являются гельминты, если симптомов вируса нет.

— В большинстве случаев причиной становятся не глисты. Первое — это аллергическая реакция. Вы должны думать, в каких условиях кашель возникает, а в каких пропадает. Куда пришли? С каким зверем пообщались? — обращает внимание врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Доктор рассказывает, что обычно кашель — это реакция организма ребенка на параметры воздуха.

— Если он дышит теплым и сухим воздухом, тогда у него накапливается в легких слизь. Он выходит на улицу и начинает дышать нормальным воздухом, влажным и прохладным, и кашлять, потому что легкие начинают очищаться от накопившейся слизи. И что делают родители? Бегут домой, чтобы и дальше сидеть в сухом и теплом воздухе. Надо не глистов искать, а нужно измерить параметры влажности и температуры воздуха помещения, где ребенок спит. Если он будет спать в комнате с температурой плюс 18 градусов и влажностью от 40 до 60 процентов, то с максимально возможной вероятностью он перестанет кашлять за одну неделю, — объясняет врач.

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