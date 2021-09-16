Жилищные проблемы семей с детьми обсудили на круглом столе в ОНФ

Фото: Вадим Ветров

О сложностях, с которыми сталкиваются семьи при кредитовании или рефинансировании ипотечного кредита в рамках программы «Семейная ипотека», поговорили в ходе круглого стола на площадке Общероссийского народного фронта. Лидер «Совета Матерей» Татьяна Буцкая выступила модератором мероприятия и озвучила запросы семей.

Дискуссия с участием экспертов, общественников, представителей «ДОМ.РФ», ЦБ РФ и ФНС РФ прошла 15 сентября. Ее участники признали, что жилищная проблема оказывает непосредственное влияние на демографическую ситуацию. Особенно остро вопрос стоит у молодых семей.

Согласно опросу, проведенному Общероссийской общественной организацией «Совет Матерей», 97 процентов молодых семей нуждаются в улучшении жилищных условий. Из них только 14 процентов имеют собственное жилье, остальные либо живут с родителями, либо арендуют жилплощадь.

— У нас есть прямо такой список вопросов, который мы сегодня экспертам передадим. По каждому вопросу мы должны получить ответ, потому что за каждым вопросом стоят сотни, а то и тысячи семей, которые не могут воспользоваться той самой льготной ипотекой, — сказала лидер «Совета Матерей» Татьяна Буцкая.

На встрече также обсуждались последние изменения в государственных ипотечных программах, а также были даны ответы на вопросы жителей страны.

Архитектор Михаил Громыко считает, что жилищная проблема всегда была сложной. Но при Советской власти была не просто надежда, а уверенность, что семья получит жилье от государства и бесплатно. По его словам, чем больше детей, тем больше должна быть площадь квартиры. Жилье молодым и многодетным семьям – вот, что должно стать одной из приоритетных задач государства.