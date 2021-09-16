Москвичам рассказали, какой будет погода во время выборов в Госдуму

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Дневные температуры в столичном регионе в период выборов депутатов Госдумы ожидаются в пределах 11–13 градусов. Самым дискомфортным днем будет воскресенье: придут дожди. Об этом «Вечерней Москве» сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.

В пятницу, по ее словам, в регионе не будет сильных порывов ветра. Днем столбики термометров покажут 11–13 градусов.

— 17 сентября существенных осадков в Москве не ожидается. При переменной облачности в ночные часы в городе температуры в пределах 3–5 градусов тепла. Дневная температура в столице — 11–13 градусов. Прогнозируется северо-восточный ветер 5–10 метров в секунду, но порывов не ожидается, — рассказала специалист.

Метеоролог подчеркнула, что в субботу ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночные и дневные температуры останутся такими же, как и в пятницу, уточнила она.

18 сентября погода в Московском регионе будет меняться, предупредила Позднякова.

— В воскресенье давление начнет понижаться, на погоду будет оказывать влияние южный циклон, который принесет дожди. В большей степени осадки 18 сентября ожидаются в юго-западной части столичного региона, — рассказала собеседница «ВМ».

Эксперт обратила внимание, что дневная температура в воскресенье останется на прежнем уровне, а ночные значения поднимутся до 5–6 градусов тепла. Однако погода будет дискомфортной из-за плотного ветра: порывы достигнут 13–17 метров в секунду, заключила метеоролог.