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«Непростая штучка»: подруга Солнцева рассказала об изменах его 66-летней жены

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Непростая штучка»: подруга Солнцева рассказала об изменах его 66-летней жены
Фото: youtube.com/Super

Отношения шоумена Гогена Солнцева с Екатериной Терешкович никогда не отличались стабильностью, а измены 66-летней жены стали нормой. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщила крестная и близкая подруга артиста Лидия Блюм.

— Еще месяц назад все было хорошо. Мне даже показалось, что у них в отношениях новый романтизм появился. Но Катя вообще не простая штучка, которая каждый раз устраивает сюрприз. Она по характеру очень экспрессивная. То она бегает за Гогеном, то, наоборот, делает все, чтобы отдалиться от него, — поделилась подруга знаменитости.

Собеседница «ВМ» отметила, что Терешкович «нестабильна в своих чувствах».

— Уже не раз случалось, когда она ходила налево, но они потом были вместе. Как говорится, милые бранятся — только тешатся, — сказала Блюм.

Блюм не исключила, что и на этот раз расставание супругов будет непродолжительным.

Ранее Солнцев заявил на своей странице в Instagram о предательстве Терешкович. Он отметил, что из-за ее поведения у него начались депрессия и апатия. Любовные отношения между Солнцевым и ее избранницей завязались пять лет назад. Ради своего возлюбленного пенсионерка не раз ложилась под нож пластического хирурга и предпринимала попытки похудеть. Однако эффект омоложения так и не принес супругам семейного счастья.

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