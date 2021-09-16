Цикл лекций «Анатомия чувств» пройдет в Российской государственной библиотеке

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Российская государственная библиотека с 17 сентября по 29 октября приглашает москвичей и гостей столицы на цикл научно-популярных лекций «Анатомия чувств». Каждый рассказ представляет собой синтез истории науки и книги, а также современные знания о человеческом организме.

Информация, получаемая головным мозгом человека от органов чувств, формирует восприятие человеком окружающего мира и самого себя. Слушателям расскажут о каждом из органов чувств, о новейших исследованиях в области нейробиологии, поговорят о механике чтения, восприятия музыки и вкуса. Более того, здесь можно будет увидеть уникальные старинные издания из фонда редких книг библиотеки, посвященные изучению органов чувств.

Откроет цикл 17 сентября лекция «Зрение», где расскажут об истории нашего понимания того, как и чем мы видим, что позволяет нам познавать красоту этого мира, любоваться лицом любимого человека, читать книги.

Темы следующих лекций: «Слух», «Вкус», «Обоняние» и «Осязание».

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте библиотеки.