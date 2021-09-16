Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В пресс-службе главы Владимирской области опровергли сообщения о его отставке

Полина Долганова

Общество
В пресс-службе главы Владимирской области опровергли сообщения о его отставке
Фото: Администрация президента РФ

Пресс-служба губернатора Владимирской области Владимира Сипягина в четверг, 16 сентября, опровергла информацию о том, что он якобы подал в отставку.

— Это фейк, — заявила пресс-секретарь чиновника Ольга Елунина.

Ранее информация о том, что губернатор Владимирской области написал заявление об отставке, появилась в ряде СМИ и Telegram-каналов.

— Он работает как работал, — добавили в пресс-службе, передает ТАСС.

Также то, что Владимир Сипягин продолжает работать в должности губернатора, подтвердили в пресс-службе ЛДПР. Там пояснили, что у них нет данных о якобы подписанном им заявлении.

— У нас нет информации об этом. Сипягин продолжает работать главой региона, — сообщили в пресс-службе партии.

До этого Сипягин также заявлял, что не планирует пока покидать пост губернатора региона.

Читайте также:
Губернаторыруководящая должностьГосдума
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Все мнения
О проекте