В пресс-службе главы Владимирской области опровергли сообщения о его отставке

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-служба губернатора Владимирской области Владимира Сипягина в четверг, 16 сентября, опровергла информацию о том, что он якобы подал в отставку.

— Это фейк, — заявила пресс-секретарь чиновника Ольга Елунина.

Ранее информация о том, что губернатор Владимирской области написал заявление об отставке, появилась в ряде СМИ и Telegram-каналов.

— Он работает как работал, — добавили в пресс-службе, передает ТАСС.

Также то, что Владимир Сипягин продолжает работать в должности губернатора, подтвердили в пресс-службе ЛДПР. Там пояснили, что у них нет данных о якобы подписанном им заявлении.

— У нас нет информации об этом. Сипягин продолжает работать главой региона, — сообщили в пресс-службе партии.

До этого Сипягин также заявлял, что не планирует пока покидать пост губернатора региона.