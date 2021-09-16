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Столичная система оплаты «Тройка» начнет работать в транспорте Нальчика

Анастасия Волоснова

Общество
Столичная система оплаты «Тройка» начнет работать в транспорте Нальчика
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Пассажиры в общественном транспорте Нальчика смогут оплатить проезд с помощью московской транспортной карты «Тройка». Об этом рассказали в администрации города.

В пресс-службе отметили, что внедрение столичной билетной системы повысит уровень комфорта для пассажиров общественного транспорта. Соглашение об использовании «Тройки» было подписано в Нальчике.

Теперь в городе будет работать линейка тарифов, зависящая от числа поездок или дней, а также система льгот. Благодаря «Тройке» Кабардино-Балкария станет еще более популярным регионом среди туристов, пишет ТАСС.

До этого сообщалось, что лимитированная серия проездных карт AR-«Тройка» появилась в кассах столичного метрополитена. Дизайн разработали специально в честь Дня города Москвы. Она сделана по принципу дополненной реальности. С помощью необычной карты можно увидеть, как оживает картина популярного авангардиста Аристарха Лентулова «Тверской бульвар». По мнению специалистов департамента транспорта, AR-«Тройка» — это «настоящий портал в старую Москву».

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