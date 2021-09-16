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Директор Театра Вахтангова объяснил гонорар Меньшикова в 24 миллиона рублей

Полина Долганова

Общество
Директор Театра Вахтангова объяснил гонорар Меньшикова в 24 миллиона рублей
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Недавно артисты театра имени Ермоловой взбунтовались из-за многомиллионного гонорара их художественного руководителя Олега Меньшикова. Скандал с участием именитого актера прокомментировал директор театра Вахтангова Кирилл Крок.

По его словам, Меньшиков не только является худруком театра, но и играет там на сцене. Именно поэтому он получает зарплату не только как художественный руководитель, но и как артист, выступающий перед зрителями.

— Зрители, когда покупают билеты, идут посмотреть на игру Олега Меньшикова. Почему же он должен это делать бесплатно или только за зарплату худрука?... Если ты ректор института и при этом читаешь лекции, тебе тоже за это платят. Никого это не возмущает. Работать худруком и работать актером — это разные виды деятельности, — возмутился Крок.

Он также отметил, что если за вечер Меньшиков собирает театру выручку в размере двух миллионов рублей, то он имеет право получать за свои выступления 200 тысяч, потому как именно его имя в афише собирает аншлаги и заставляет людей идти в театр, передает «КП».

— Ведь это на Меньшикова зрители пришли. Это на него купили билеты! Это его дарование помогло добиться такого высокого в том числе финансового результата... Эти 24 миллиона выбираются в течение года по мере того, как он играет спектакли: сыграл спектакль, театр собрал благодаря ему большую кассу, после этого Меньшикову заплатили, — заявил Крок.

До этого актеры из списка сокращения в Московском драматическом театре им. М. Н. Ермоловой потребовали проведения проверок, так как некоторые заявления в их адрес, по словам артистов, являются неэтичными. Из театра уволили 18 актеров, в их число попали те, кто не занят в текущем репертуаре.

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