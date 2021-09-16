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Сергей Собянин включил в программу реновации 10 новых стартовых площадок

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Сергей Собянин включил в программу реновации 10 новых стартовых площадок
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин добавил в программу реновации десять новых стартовых площадок. Об этом рассказали в четверг, 16 сентября, в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Новые площадки находятся в пяти административных округах и восьми районах столицы. Их общая мощность составляет 177,3 тысячи квадратных метров, на которых расселят 36 старых домов с 2537 квартирами. Новое жилье получат 6,5 тысячи москвичей.

Всего для новостроек в столице подобраны 523 стартовые площадки мощностью 8,3 миллиона квадратных метров, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В среду, 15 сентября, руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов сообщил, что в рамках программы реновации жилья в Москве демонтировали 59 старых жилых домов. Жильцы получили квартиры в новых зданиях с улучшенной отделкой в том же районе.

По его словам, демонтаж дома осуществлялся при помощи технологии «умного сноса», которая используется при сносе всех домов по программе реновации. Она безопасна, экологична и повторно использует возникающие отходы. Демонтаж осуществляется за счет бюджета Москвы.

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