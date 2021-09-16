Всемирный день животных отметят в Дарвиновском музее

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Государственный Дарвиновский музей 2 октября приглашает взрослых и детей на празднование Всемирного дня животных. Посетители музея смогут принять участие в подвижных играх, мастер-классах, головоломках, интерактивных занятиях и «Уроках доброты».

Праздничный день в музее будет посвящен волкам. Гости смогут пройти квест «Тотемный зверь», посвященный животным-покровителям древних племен. В качестве подарка каждый участник сможет сфотографироваться в настоящей волчьей шкуре, чтобы почувствовать себя вождем племени.

Самые маленькие гости смогут посетить «Школу волчат» и шаг за шагом обучиться навыкам выживания в дикой природе. Игра «Кто оставил след?» расскажет, как определить волка, собаку и лисицу по их следам. Участникам игры «Волчья правда» предстоит выбрать среди распространенных утверждений о волках — правдивые. «Волк на службе у человека» — игра для знатоков разнообразных пород собак и их «профессий».

В программе также: соревнование «Бой волчков», мастер-классы «Мой домашний волк» и «Звериная гигиена», интерактивное занятие «Челюсти насекомых под микроскопом. Кто чем ест?». А на площадке перед музеем пройдет благотворительная акция, где можно пообщаться с собаками и кошками, которые ищут любящих хозяев.

Участие в мероприятии по билетам в музей, сообщается на сайте организации.