Сергей Собянин: За пять лет обновим половину амбулаторного фонда Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Первый этап программы реконструкции столичных поликлиник затронет 137 учреждений, что позволит за пять лет обновить половину амбулаторного фонда. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 16 сентября.

— Мы долго сомневались, следует ли начинать масштабную программу реконструкции поликлиник. Я даже в какой-то мере оттягивал этот проект, — рассказал глава города.

Собянин объяснил, что обычно ремонт поликлиники занимает полтора года, а по нормативам — два. При этом, по его словам, есть риск, что работы затянутся на пять лет, и это большой риск, когда они проходят сразу в десятках поликлиник одновременно.

Тем не менее уже было реконструировано три десятка учреждений, подчеркнул мэр. Их научились делать за 6–12 месяцев, а в основном — за девять. На выходе, как отмечает глава города, получаются новые поликлиники, которые гораздо лучше тех, что были 30–50 лет назад.

Люди, по словам Собянина, приходят туда и говорят, что не представляли, что так может быть. Расширение программы на первом этапе затронет 137 поликлиник, а на втором добавят еще 60 зданий.

Это позволит за пять лет обновить половину амбулаторного фонда Москвы, заключил Собянин в своем официальном блоге.