Сергей Собянин: За пять лет обновим половину амбулаторного фонда Москвы
Первый этап программы реконструкции столичных поликлиник затронет 137 учреждений, что позволит за пять лет обновить половину амбулаторного фонда. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 16 сентября.
— Мы долго сомневались, следует ли начинать масштабную программу реконструкции поликлиник. Я даже в какой-то мере оттягивал этот проект, — рассказал глава города.
Собянин объяснил, что обычно ремонт поликлиники занимает полтора года, а по нормативам — два. При этом, по его словам, есть риск, что работы затянутся на пять лет, и это большой риск, когда они проходят сразу в десятках поликлиник одновременно.
Тем не менее уже было реконструировано три десятка учреждений, подчеркнул мэр. Их научились делать за 6–12 месяцев, а в основном — за девять. На выходе, как отмечает глава города, получаются новые поликлиники, которые гораздо лучше тех, что были 30–50 лет назад.
Люди, по словам Собянина, приходят туда и говорят, что не представляли, что так может быть. Расширение программы на первом этапе затронет 137 поликлиник, а на втором добавят еще 60 зданий.
Это позволит за пять лет обновить половину амбулаторного фонда Москвы, заключил Собянин в своем официальном блоге.