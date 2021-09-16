Ирландия возобновила выдачу виз туристам в 11 городах России

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Визовые центры Ирландии возобновили прием документов на краткосрочные визы в 11 городах России. Об этом сообщили в пресс-службе АТОР в четверг, 16 сентября.

Разрешение на въезд можно получить в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Омске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Саратове, а также в Самаре. Заявители получат краткосрочную визу категории С, которая даст возможность въезда в страну с целью туризма.

Кроме того, виза позволит въехать для изучения английского языка. Подать документы возможно только по предварительной записи.

До пандемии коронавируса, как отмечают в АТОР, поездка в Ирландию, как правило, совмещалась с Великобританией. Россияне по этой причине ездили туда по британской визе, но в данный момент въезд по ней приостановлен.

Для поездки в Ирландию российским туристам потребуется ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до прибытия, а также заполненная форма по COVID-19. При этом страна в настоящее время не признает российские вакцины от коронавируса.

По прибытии в Ирландию жителям России потребуется пройти двухнедельный карантин, срок которого можно сократить после получения отрицательного ПЦР-теста до пяти дней. Путешественникам на выбор доступны отель-обсерватор, обычные гостиницы, а также дома родственников или друзей.

В 2019 году, по данным Пограничной службы ФСБ, россияне совершили в Ирландию 21 042 поездки, отмечается на сайте АТОР.

28 июня сообщалось, что Россия возобновила прерванное из-за COVID-19 регулярное авиасообщение с Ирландией. Рейсы Москва — Дублин доступны с частотой два рейса в неделю.