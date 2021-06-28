Россия возобновила авиасообщение еще с восемью странами

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Россия с понедельника, 28 июня, возобновила прерванное из-за COVID-19 регулярное авиасообщение с Кипром, Ирландией, Северной Македонией, Иорданией, Италией, Бельгией, Болгарией и США. Такое решение было принято 18 июня на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса под председательством заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой.

В Бельгию туристы будет летать по маршруту Москва — Брюссель четыре раза в неделю. В Болгарию — по маршрутам Москва — София, Москва — Бургас, Москва — Варна тоже четыре рейса в неделю на каждом маршруте и Екатеринбург — Варна, Екатеринбург — Бургас, Самара — Бургас, Минеральные Воды — Варна, Ростов-на-Дону — Бургас, Ростов-на-Дону — Варна с частотой один рейс в неделю. В Иорданию доступны маршруты Москва — Акаба и Москва — Амман два раза в неделю, в Ирландию — Москва — Дублин с частотой два рейса в неделю.

В Италию будут летать рейсы Москва — Милан и Москва — Рим четыре раза в неделю, Москва — Неаполь и Москва — Венеция — два рейса в неделю. На Кипр можно будет попасть рейсами Москва — Ларнака четыре раза в неделю, Москва — Пафос три раза в неделю. Также разрешили один рейс в неделю Москва — Скопье в Северную Македонию.

Еще возобновляются полеты с США по маршрутам Москва — Нью-Йорк и Москва — Вашингтон два рейса в неделю.

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных рейсов, грузовых, почтовых, санитарных и ряда других. С августа прошлого года началось постепенное возобновление международного авиасообщения.

Напомним, вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что с 22 июня Россия возобновляет авиасообщение с рядом стран. Кроме того, в России увеличат число рейсов в страны, в которые авиаперелеты уже доступны. Среди этих стран оказалась и Греция. Соответствующее решение вступит в силу с 28 июня.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что российским туристам понадобится ПЦР-тест на COVID-19 для въезда в Грецию с 30 июня. Требование будет распространяться как на привитых россиян, так и на тех, кто еще не прошел вакцинацию.