Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Российским туристам понадобится ПЦР-тест на COVID-19 для въезда в Грецию с 30 июня

Илья Ашуров

Общество
Российским туристам понадобится ПЦР-тест на COVID-19 для въезда в Грецию с 30 июня
Фото: twitter.com/raheemahkharva

Для въезда в Грецию российским туристам нужно будет предоставлять справку об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19. Требование начнет действовать с 30 июня и будет распространяться как на привитых россиян, так и на тех, кто еще не прошел вакцинацию. Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщили в Министерстве туризма Греции.

— Согласно заявлению минтуризма, с 30 июня все путешественники, прибывающие в Грецию из России, должны иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста (не ранее чем за 72 часа до поездки) или экспресс-теста на ковид, — цитирует заявление Интерфакс со ссылкой на издание Protothema.

Также российские туристы старше 12 лет должны будут пройти бесплатный экспресс-тест сразу после прилета в Грецию.

Новые требования греческого минтуризма связаны с ухудшением ситуации с COVID-19 в России, а также с распространением в стране индийского штамма инфекции.

Напомним, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что с 22 июня Россия возобновляет авиасообщение с рядом стран. Кроме того, в России увеличат число рейсов в страны, в которые авиаперелеты уже доступны. Среди этих стран называлась и Греция. Соответствующее решение вступит в силу с 28 июня.

Читайте также:
коронавирусГрецияТуризм
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Турция охладит цены на российском юге

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Верные и неверные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Локдаун добавил москвичам ума

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Победа Пашиняна: проиграл войну, выиграл выборы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока вокруг порхают бабочки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бабам не наливать?

Все мнения
О проекте