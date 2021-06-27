Российским туристам понадобится ПЦР-тест на COVID-19 для въезда в Грецию с 30 июня

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Для въезда в Грецию российским туристам нужно будет предоставлять справку об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19. Требование начнет действовать с 30 июня и будет распространяться как на привитых россиян, так и на тех, кто еще не прошел вакцинацию. Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщили в Министерстве туризма Греции.

— Согласно заявлению минтуризма, с 30 июня все путешественники, прибывающие в Грецию из России, должны иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста (не ранее чем за 72 часа до поездки) или экспресс-теста на ковид, — цитирует заявление Интерфакс со ссылкой на издание Protothema.

Также российские туристы старше 12 лет должны будут пройти бесплатный экспресс-тест сразу после прилета в Грецию.

Новые требования греческого минтуризма связаны с ухудшением ситуации с COVID-19 в России, а также с распространением в стране индийского штамма инфекции.

Напомним, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что с 22 июня Россия возобновляет авиасообщение с рядом стран. Кроме того, в России увеличат число рейсов в страны, в которые авиаперелеты уже доступны. Среди этих стран называлась и Греция. Соответствующее решение вступит в силу с 28 июня.