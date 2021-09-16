Автобус съехал с проезжей части на газон на востоке Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, 16-я Парковая улица Карта всех событий

Автобус № 34 съехал на газон на пересечении двух улиц на востоке Москвы. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 16 сентября.

— Сегодня (16 сентября — прим. «ВМ») в 11:09 произошло ДТП на пересечении Первомайской и 16-й Парковой улиц. Автобус, шедший по 34 маршруту, съехал с проезжей части на газон, — говорится в сообщении.

В результате происшествия нет пострадавших. Причины инцидента устанавливаются в настоящий момент, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

27 июля сообщалось, что автобус врезался в столб около главного здания МГУ. Предварительной причиной инцидента является то, что водителю стало плохо.

Мужчине 55 лет, он работает с 1984 года, перед поездкой тот прошел медосмотр и был за рулем лишь два часа. Автобус, как уточнили в Дептрансе, выпустили в 2021 году, перед этим он прошел технический контроль.

Водитель в результате ДТП находился в тяжелом состоянии. Еще троих пассажиров осмотрели медики, их жизни ничего не угрожало.